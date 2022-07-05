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Оккупанты пытаются наступать на Славянск, ВСУ препятствуют попыткам рашистов – Минобороны

Киев • УНН

 • 100352 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты пытаются наступать на город Славянск в Донецкой области. Украинские защитники препятствуют попыткам рашистов. Как сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Александр Мотузянык, сейчас там продолжаются боевые действия, передает УНН.

Цитата

“На Славянском направлении Вооруженные Силы Украины препятствуют попыткам противника создать условия для наступления на город Славянск. Противник вел штурмовые действия в направлении поселка Долгенькое и Мазановки. В настоящее время боевые действия продолжаются”, – сообщил представитель министерства.

Детали

Оккупанты нанесли на этом направлении авиационный удар с использованием пары КА-52 в районе Дибровного и Богородичного.

Также в направлении поселка Долина украинские воины успешно отразили штурм противника.

Дополнение

Город Славянск находится под массированными обстрелами оккупантов. Сегодня по городу снова нанесли удары.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела рашистами Славянская 5 июля, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

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