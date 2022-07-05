Оккупанты пытаются наступать на Славянск, ВСУ препятствуют попыткам рашистов – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты пытаются наступать на город Славянск в Донецкой области. Украинские защитники препятствуют попыткам рашистов. Как сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Александр Мотузянык, сейчас там продолжаются боевые действия, передает УНН.
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“На Славянском направлении Вооруженные Силы Украины препятствуют попыткам противника создать условия для наступления на город Славянск. Противник вел штурмовые действия в направлении поселка Долгенькое и Мазановки. В настоящее время боевые действия продолжаются”, – сообщил представитель министерства.
Детали
Оккупанты нанесли на этом направлении авиационный удар с использованием пары КА-52 в районе Дибровного и Богородичного.
Также в направлении поселка Долина украинские воины успешно отразили штурм противника.
Дополнение
Город Славянск находится под массированными обстрелами оккупантов. Сегодня по городу снова нанесли удары.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела рашистами Славянская 5 июля, два человека погибли, еще семеро получили ранения.