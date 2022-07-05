Окупанти намагаються наступати на Слов’янськ, ЗСУ перешкоджають спробам рашистів – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські окупанти намагаються наступати на місто Слов’янськ у Донецькій області. Українські захисники перешкоджають спробам рашистів. Як повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, наразі там тривають бойові дії, передає УНН.
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“На Слов’янському напрямку Збройні Сили України перешкоджають спробам противника створити умови для наступу на місто Слов’янськ. Противник вів штурмові дії в напрямку селища Довгеньке і Мазанівки. Наразі бойові дії тривають”, – повідомив речник міністерства.
Деталі
Окупанти завдали на цьому напрямку авіаційного удару з використанням пари КА-52 в районі Дібрівного і Богородичного.
Також в напрямку селища Долина українські воїни успішно відбили штурм противника.
Доповнення
Місто Слов’янськ перебуває під масованими обстрілами окупантів. Сьогодні місто знову зазнало ударів.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в результаті обстрілу рашистами Слов’янська 5 липня, двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.