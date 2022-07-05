Окупанти перекидають техніку до Донецької області: після Луганської області – це мета номер один – ОВА

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“Величезну кількість техніки вони направляють до Донецької області. Буквально вчора виїхало 54 трали з важкою технікою. Це тільки за той період, який нам вдалося дізнатися. А насправді техніки відправляють багато. Реально лише Лисичанськом, коли вони проводили наступальні дії, то направили дві батальйонно-тактичні групи лише важкої техніки, а особового складу обчислюється більше 20. Тому резерви, все-таки, у них є. Вони їх підтягують, спрямовують. Звичайно, після Луганської області, мета номер один – буде Донецька область”, – заявив голова ОВА.

Додамо

У Міністерстві оборони повідомили, що окупанти намагаються наступати на місто Слов'янськ на Донеччині. Українські захисники перешкоджають спробам рашистів, наразі там тривають бойові дії.