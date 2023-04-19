Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из гранатометов

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"Ночью по окраине города Середина-Буда осуществлен гранатометный обстрел (АГС) – 3 прилета. Предварительно – без последствий", - говорится в сообщении.

Напомним

В течение 18 апреля оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области, было зафиксировано 165 прилетов. В результате обстрела Речковской громады погибла женщина.