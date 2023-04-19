Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В ночь на 19 апреля российские оккупанты совершили гранатометный обстрел по приграничному городу Середина-Буды Сумской области, информирует УНН со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
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"Ночью по окраине города Середина-Буда осуществлен гранатометный обстрел (АГС) – 3 прилета. Предварительно – без последствий", - говорится в сообщении.
Напомним
В течение 18 апреля оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области, было зафиксировано 165 прилетов. В результате обстрела Речковской громады погибла женщина.