Окупанти остріляли прикордоння Сумщини з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У ніч на 19 квітня російські окупанти здійснили гранатометний обстріл по прикордонному місті Середина-Буди Сумської області, інформує УНН з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
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"Вночі по околиці міста Середина-Буда здійснено гранатометний обстріл (АГС) – 3 прильоти. Попередньо – без наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Протягом 18 квітня окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, було зафіксовано 165 прильотів. Внаслідок обстрілу Річківської громади загинула жінка.