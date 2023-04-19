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Окупанти остріляли прикордоння Сумщини з гранатометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У ніч на 19 квітня російські окупанти здійснили гранатометний обстріл по прикордонному місті Середина-Буди Сумської області, інформує УНН з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Вночі по околиці міста Середина-Буда здійснено гранатометний обстріл (АГС) – 3 прильоти. Попередньо – без наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Протягом 18 квітня окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, було зафіксовано 165 прильотів. Внаслідок обстрілу Річківської громади загинула жінка.

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