Оккупанты обстреляли украинские позиции в районе 50 населенных пунктов Украины, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что за прошедшие сутки россияне нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов, информирует УНН.
Детали
Начались 251 сутки российского военного вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании Сил обороны Украины на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг наносит удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.
Напомним
Оккупационная российская армия ночью дронами атаковала Полтавскую область. Три дрона удалось сбить, остальные четыре упали на гражданскую структуру.