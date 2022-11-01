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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 4383 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 20143 перегляди

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Окупанти обстріляли українські позиції в районі 50 населених пунктів України, — Генштаб

Окупанти обстріляли українські позиції в районі 50 населених пунктів України, — Генштаб

Київ • УНН

 • 221277 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби росіяни завдали 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 45 обстрілів з РСЗВ. Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів, інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 251 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Нагадаємо

Окупаційна російська армія вночі дронами атакувала Полтавську область. Три дрони вдалося збити, інші чотири упали на цивільну структуру.

Українські Національні Новини

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