На Полтавщині чотири дрони впали на цивільні обʼєкти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram повідомив, щочотири безпілотники впали на цивільні об'єкти, передає УНН.
Цитата
“Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Над Полтавською областю зафіксували ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю.
Додамо
Про вибухи також повідомляли в Миколаєві, Дніпрі та Краматорську — проте офіційного підтвердження зі сторони влади немає.