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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Полтавщині чотири дрони впали на цивільні обʼєкти

На Полтавщині чотири дрони впали на цивільні обʼєкти

Київ • УНН

 • 382150 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram повідомив, щочотири безпілотники впали на цивільні об'єкти, передає УНН.

Цитата

“Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Над Полтавською областю зафіксували ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю.

Додамо

Про вибухи також повідомляли в Миколаєві, Дніпрі та Краматорську — проте офіційного підтвердження зі сторони влади немає.

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