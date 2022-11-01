На Полтавщині чотири дрони впали на цивільні обʼєкти

Цитата

“Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Над Полтавською областю зафіксували ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю.

Додамо

Про вибухи також повідомляли в Миколаєві, Дніпрі та Краматорську — проте офіційного підтвердження зі сторони влади немає.