В Полтавской области четыре дрона упали на гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram сообщил, что четыре беспилотника упали на гражданские объекты, передает УНН.
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“Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет”, — говорится в сообщении.
Напомним
Над Полтавской областью зафиксировали вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью.
Добавим
О взрывах также сообщали в Николаеве, Днепре и Краматорске — однако официального подтверждения со стороны властей нет.