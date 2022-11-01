В Полтавской области четыре дрона упали на гражданские объекты

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“Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет”, — говорится в сообщении.

Напомним

Над Полтавской областью зафиксировали вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью.

Добавим

О взрывах также сообщали в Николаеве, Днепре и Краматорске — однако официального подтверждения со стороны властей нет.