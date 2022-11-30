Оккупанты обстреляли три громады в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Оккупационные войска россии вчера вечером и утром обстреляли по меньшей мере три громады Сумской области. Враг бил из ствольной артиллерии и самоходной артиллерийской установки (САУ). Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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«Около 23:00 россияне из минометов обстреляли Миропольскую громаду. Было 16 «прилетов» (120 мм калибра). Повреждено частное домохозяйство. Там загорелся сеновал», - написал он.
Детали
По информации Живицкого, сегодня утром оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду, было 10 «прилетов» из САУ.
Также он отметил, что из ствольной артиллерии враг вел огонь по Белопольской громаде. На территории разорвалось 10 снарядов.
Последствия утренних обстрелов Краснопольской и Белопольской громад уточняются.
Дополнение
На пограничные громад Сумской области враг направил 150 мин, снарядов и другой взрывчатки.