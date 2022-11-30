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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29187 перегляди

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Окупанти обстріляли три громади на Сумщині: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти обстріляли три громади на Сумщині: в ОВА розповіли про наслідки

Київ • УНН

 • 674195 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Окупаційні війська рф вчора ввечері та сьогодні вранці обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Ворог гатив зі ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ). Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«Близько 23:00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 «прильотів» (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник», - написав він.

Деталі

За інформацією Живицького, сьогодні вранці окупанти обстріляли Краснопільську громаду, було 10 «прильотів» із САУ.

Також він зазначив, що зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На нашій території розірвалися 10 снарядів.

Наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад уточнюються.

Доповнення

На прикордонні громади Сумської області ворог спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.

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