Окупанти обстріляли три громади на Сумщині: в ОВА розповіли про наслідки

Цитата



«Близько 23:00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 «прильотів» (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник», - написав він.



Деталі



За інформацією Живицького, сьогодні вранці окупанти обстріляли Краснопільську громаду, було 10 «прильотів» із САУ.

Також він зазначив, що зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На нашій території розірвалися 10 снарядів.

Наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад уточнюються.

Доповнення

На прикордонні громади Сумської області ворог спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.