Сумська область: на прикордонні громади окупанти спрямували 150 мін та снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На прикордонні громади області ворог спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Окупанти били по прикордонним селам із артилерії (загалом 66 “прильотів” зі 152 мм і 120 мм калібрів), а також із мінометів — 12 “прильотів”.
Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль.
По Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Було загалом 29 “прильотів”. Пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.
По Ворожбянській громаді з росії було 30 “прильотів” із артилерії (калібру 152 мм). Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.
Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 “прильотів”). Пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання.
Додамо
Внаслідок обстрілів російськими загарбниками прикордоння Сумської області без світла залишилися жителі чотирьох громад.