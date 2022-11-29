Сумська область: на прикордонні громади окупанти спрямували 150 мін та снарядів

Деталі

Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Окупанти били по прикордонним селам із артилерії (загалом 66 “прильотів” зі 152 мм і 120 мм калібрів), а також із мінометів — 12 “прильотів”.

Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль.

По Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Було загалом 29 “прильотів”. Пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

По Ворожбянській громаді з росії було 30 “прильотів” із артилерії (калібру 152 мм). Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.

Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 “прильотів”). Пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання.

Додамо

Внаслідок обстрілів російськими загарбниками прикордоння Сумської області без світла залишилися жителі чотирьох громад.