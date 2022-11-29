Через обстріл армії рф тимчасово знеструмлені 4 громади Сумщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок обстрілів російськими загарбниками прикордоння Сумської області без світла залишилися жителі чотирьох громад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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«Через ворожі обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у 4-х громадах Сумщини. Жителі цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання», - написав він.
Деталі
Так, у Ямпільській громаді без електропостачання перебуває 2676 абонентів, у Глухівській - 7, у Краснопільській - 649, у Білопільській - 64.
За словами Живицького, на місці пошкоджень працюють енергетики.
Доповнення
Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. Як повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, пошкоджені щонайменше 6 будинків.