Через обстріл армії рф тимчасово знеструмлені 4 громади Сумщини - ОВА

Цитата



«Через ворожі обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у 4-х громадах Сумщини. Жителі цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання», - написав він.



Деталі



Так, у Ямпільській громаді без електропостачання перебуває 2676 абонентів, у Глухівській - 7, у Краснопільській - 649, у Білопільській - 64.

За словами Живицького, на місці пошкоджень працюють енергетики.

Доповнення

Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. Як повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, пошкоджені щонайменше 6 будинків.