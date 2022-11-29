Из-за обстрела армии рф временно обесточены 4 громады Сумской области - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате обстрелов российскими захватчиками приграничья Сумской области без света остались жители четырех громад. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

«Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в 4-х громадах Сумской области. Жители этих населенных пунктов ныне остались без электроснабжения», - написал он.

Детали

Так, в Ямпольской громаде без электроснабжения находится 2676 абонентов, в Глуховской – 7, в Краснопольской – 649, в Белопольской – 64.

По словам Живицкого, на месте повреждений работают энергетики.

Дополнение

Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области. Как сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, повреждены по меньшей мере 6 домов. 

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