Из-за обстрела армии рф временно обесточены 4 громады Сумской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате обстрелов российскими захватчиками приграничья Сумской области без света остались жители четырех громад. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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«Из-за вражеских обстрелов приграничья повреждены электролинии в 4-х громадах Сумской области. Жители этих населенных пунктов ныне остались без электроснабжения», - написал он.
Детали
Так, в Ямпольской громаде без электроснабжения находится 2676 абонентов, в Глуховской – 7, в Краснопольской – 649, в Белопольской – 64.
По словам Живицкого, на месте повреждений работают энергетики.
Дополнение
Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области. Как сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, повреждены по меньшей мере 6 домов.