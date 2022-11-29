Сумская область: на пограничные общины оккупанты направили 150 мин и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На пограничные общины области враг направил 150 мин, снарядов и другой взрывчатки. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Краснопольскую общину россияне обстреливали 6 раз в течение дня. оккупанты били по пограничным селам из артиллерии (в общей сложности 66 “прилетов” из 152 мм и 120 мм калибров), а также из минометов — 12 “прилетов”.
В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль.
По Новослободской общине россияне стреляли из ствольной артиллерии. Было в общей сложности 29 “прилетов”. Повредили 3 зерносклада, 2 тракторы, 3 автомобили, админздание предприятия и линии электропередач.
По Ворожбянской общине из россии было 30 “прилетов” из артиллерии (калибра 152 мм). В результате обстрела повреждено 10 частных жилых домов, а также электрические и газовые сети.
Дружбовскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии (13 “прилетов”). Поврежден объект критической инфраструктуры и электросети. В м. Дружба, с. Чуйковка и с. Дорошевка Дружбовской общины отсутствует электроснабжение.
Добавим
В результате обстрелов российскими захватчиками приграничья Сумской области без света остались жители четырех общин.