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Сумская область: на пограничные общины оккупанты направили 150 мин и снарядов

Сумская область: на пограничные общины оккупанты направили 150 мин и снарядов

Киев • УНН

 • 853602 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На пограничные общины области враг направил 150 мин, снарядов и другой взрывчатки. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Краснопольскую общину россияне обстреливали 6 раз в течение дня. оккупанты били по пограничным селам из артиллерии (в общей сложности 66 “прилетов” из 152 мм и 120 мм калибров), а также из минометов — 12 “прилетов”.

В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль.

По Новослободской общине россияне стреляли из ствольной артиллерии. Было в общей сложности 29 “прилетов”. Повредили 3 зерносклада, 2 тракторы, 3 автомобили, админздание предприятия и линии электропередач.

По Ворожбянской общине из россии было 30 “прилетов” из артиллерии (калибра 152 мм). В результате обстрела повреждено 10 частных жилых домов, а также электрические и газовые сети.

Дружбовскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии (13 “прилетов”). Поврежден объект критической инфраструктуры и электросети. В м. Дружба, с. Чуйковка и с. Дорошевка Дружбовской общины отсутствует электроснабжение.

Добавим 

В результате обстрелов российскими захватчиками приграничья Сумской области без света остались жители четырех общин.

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