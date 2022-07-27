Оккупанты обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области: 18 "прилетов" из гранатометов

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"Вчера, около 21:30, россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую громаду. 18 прилетов, без потерь и разрушений. А ночь в Сумской области была тихой", – сообщил Живицкий.

Напомним

Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду Сумской области – зафиксировали шесть "прилетов".