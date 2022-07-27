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09:00 • 507 просмотра

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14 марта, 19:57 • 103725 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119382 просмотра

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14 марта, 14:57 • 139416 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138846 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113402 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106944 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области: 18 "прилетов" из гранатометов

Оккупанты обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области: 18 "прилетов" из гранатометов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Вчера вечером оккупанты из гранатометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области – зафиксировано 18 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Вчера, около 21:30, россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую громаду. 18 прилетов, без потерь и разрушений. А ночь в Сумской области была тихой", – сообщил Живицкий.

Напомним

Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду Сумской области – зафиксировали шесть "прилетов".

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