Оккупанты обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области: 18 "прилетов" из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Вчера вечером оккупанты из гранатометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области – зафиксировано 18 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Вчера, около 21:30, россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую громаду. 18 прилетов, без потерь и разрушений. А ночь в Сумской области была тихой", – сообщил Живицкий.
Напомним
Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду Сумской области – зафиксировали шесть "прилетов".