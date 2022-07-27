Окупанти обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині: 18 "прильотів" з гранатометів

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"Вчора, близько 21:30, росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань. А ніч на Сумщині була тихою", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

Вранці 26 липня російські окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині – зафіксували шість "прильотів".