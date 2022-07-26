Шість "прильотів" з міномету: вранці окупанти обстріляли Сумщину

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"Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли. Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади було 6 прильотів з міномету. Жертв і руйнувань немає", – написав Живицький.

Нагадаємо

25 липня російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області.