Шість "прильотів" з міномету: вранці окупанти обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині – зафіксовано шість "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли. Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади було 6 прильотів з міномету. Жертв і руйнувань немає", – написав Живицький.
Нагадаємо
25 липня російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області.