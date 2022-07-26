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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27231 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Шість "прильотів" з міномету: вранці окупанти обстріляли Сумщину

Шість "прильотів" з міномету: вранці окупанти обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 124246 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині – зафіксовано шість "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли. Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади було 6 прильотів з міномету. Жертв і руйнувань немає", – написав Живицький.

Нагадаємо

25 липня російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області.

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