Російські загарбники обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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Близько пів на дев'яту було 4 прихода з "Градів" по Есманській громаді. Об одинадцятій ранку - 3 приходи зі ствольної артилерії.
Хотінська громада: о пів на першу був мінометний вогонь зі сторони росії, 4 приходи.
Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді.
Зноб-Новгородська громада: о п'ятнадцятій годині був артобстріл, 10 приходів.
Середино-Будська громада: о пів на дев'яту вечора російські окупанти відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів.
Живицький наголосив, що втрат та руйнувань немає.
Нагадаємо
Російські окупанти з "Градів" обстріляли території Краснопільської громади Сумщини – зафіксували 20 "прильотів".