Вночі рашисти з "Градів" обстріляли Сумщину: було 20 "прильотів"

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"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – написав Живицький.

Додамо

Вчора ввечері, майже о 22:00, рашисти відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля – чотири "прильоти", без втрат та руйнувань.

Нагадаємо

24 липня на території Сумської області зафіксували понад 30 "прильотів" – по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.