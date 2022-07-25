Вночі рашисти з "Градів" обстріляли Сумщину: було 20 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Вночі російські окупанти з "Градів" обстріляли території Краснопільської громади Сумщини – зафіксували 20 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – написав Живицький.
Додамо
Вчора ввечері, майже о 22:00, рашисти відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля – чотири "прильоти", без втрат та руйнувань.
Нагадаємо
24 липня на території Сумської області зафіксували понад 30 "прильотів" – по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.