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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 37741 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вночі рашисти з "Градів" обстріляли Сумщину: було 20 "прильотів"

Вночі рашисти з "Градів" обстріляли Сумщину: було 20 "прильотів"

Київ • УНН

 • 110359 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Вночі російські окупанти з "Градів" обстріляли території Краснопільської громади Сумщини – зафіксували 20 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – написав Живицький.

Додамо

Вчора ввечері, майже о 22:00, рашисти відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля – чотири "прильоти", без втрат та руйнувань.

Нагадаємо

24 липня на території Сумської області зафіксували понад 30 "прильотів" – по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.

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