Російські окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За день російські окупанти обстріляли території Сумської області, понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Хотінська громада: близько 11.00 відбувався артилерійський обстріл з території рф − 10 "приходів". Буринська громада: Близько 17.00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії − 14 "приходів", - зазначив він.
Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 "приходів".
"На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань. Дякую нашим захисникам. І тихої ночі нам, Сумщина!", - написав Живицький.
Нагадаємо
За 24 липня російські загарбники 12 раз обстрілювали території Сумщини. Окупанти випустили понад 170 різних боєприпасів. Під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.