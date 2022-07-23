За день окупанти випустили по Сумщині понад 170 різних боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. За день російські загарбники 12 раз обстрілювали території Сумщини. Окупанти випустили понад 170 різних боєприпасів. Під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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По Миколаївській громаді опівдні два російських військових літака, з території рф, випустили 10 ракет. У одному із сел громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців.
Також у людей побило городи і вікна. Обійшлося без людських жертв.
Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер отримав смертельне поранення. Також, знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.
Доповнення
Внаслідок ворожого обстрілу села Рижівка на Сумщині у суботу, 23 липня, загинув 71-річний фермер. Розпочато провадження.