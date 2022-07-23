За день окупанти випустили по Сумщині понад 170 різних боєприпасів

Деталі

По Миколаївській громаді опівдні два російських військових літака, з території рф, випустили 10 ракет. У одному із сел громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців.

Також у людей побило городи і вікна. Обійшлося без людських жертв.

Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер отримав смертельне поранення. Також, знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.

Доповнення

Внаслідок ворожого обстрілу села Рижівка на Сумщині у суботу, 23 липня, загинув 71-річний фермер. Розпочато провадження.