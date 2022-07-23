За день оккупанты выпустили по Сумщине более 170 различных боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За день российские захватчики 12 раз обстреливали территории Сумщины. Оккупанты выпустили более 170 различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По Николаевской общине в полдень два российских военных самолета, с территории рф, выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей.
Также у людей побило огороды и окна. Обошлось без человеческих жертв.
Почти в 15 часов россияне обстреляли из минометов деревню Белопольской общины. Один фермер получил смертельное ранение. Также, уничтожены 2 фермерских трактора, сельхозобщество.
Дополнение
В результате вражеского обстрела села Рыжевка Сумской области в субботу, 23 июля, погиб 71-летний фермер. Начато производство.