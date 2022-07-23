Внаслідок російського обстрілу села на Сумщині загинув фермер: розпочато провадження

Цитата

"За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території рф 23 липня 2022 року близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли с. Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також пошкоджено домоволодіння та два трактори.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, у подальшому матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Сумській області.

Доповнення

Сьогодні, 23 липня, на Сумщині після тихої ночі почалися ворожі обстріли у кількох громадах.