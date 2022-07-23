Внаслідок російського обстрілу села на Сумщині загинув фермер: розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу села Рижівка на Сумщині у суботу, 23 липня, загинув 71-річний фермер. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
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"За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території рф 23 липня 2022 року близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли с. Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також пошкоджено домоволодіння та два трактори.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії, у подальшому матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Сумській області.
Доповнення
Сьогодні, 23 липня, на Сумщині після тихої ночі почалися ворожі обстріли у кількох громадах.