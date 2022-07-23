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В результате российского обстрела села на Сумщине погиб фермер: начато производство

Киев • УНН

 • 110563 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате вражеского обстрела села Рыжевка Сумской области в субботу, 23 июля, погиб 71-летний фермер. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Цитата

"По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории россии 23 июля 2022 года около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер", - говорится в сообщении.

Детали

Также повреждены домовладение и два трактора.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Сумской области.

Дополнение

Сегодня, 23 июля, в Сумской области после тихой ночи начались вражеские обстрелы в нескольких общинах.

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