В результате российского обстрела села на Сумщине погиб фермер: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате вражеского обстрела села Рыжевка Сумской области в субботу, 23 июля, погиб 71-летний фермер. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
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"По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории россии 23 июля 2022 года около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер", - говорится в сообщении.
Детали
Также повреждены домовладение и два трактора.
При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Сумской области.
Дополнение
Сегодня, 23 июля, в Сумской области после тихой ночи начались вражеские обстрелы в нескольких общинах.