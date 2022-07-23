Сумщина: після тихої ночі почалися ворожі обстріли

Деталі

"Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація наступна:



Юнаківська громада: близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6 ранку.



Миропільська громада: о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.



Білопільська громада: після 7 ранку було 2 приходи з гранатомету.



Також після 7 ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади", - зазначив Живицький.



Також голова ОВА написав, що вранці "у Шостці пролунав вибух", однак згодом видалив цю частину повідомлення. Деталей щодо цього наразі немає.

Доповнення

росія продовжує тримати своїх військових на прикордонні Сумщини та Чернігівщини.