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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сумщина: після тихої ночі почалися ворожі обстріли

Сумщина: після тихої ночі почалися ворожі обстріли

Київ • УНН

 • 186232 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. На Сумщині після тихої ночі почалися ворожі обстріли у кількох громадах, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація наступна:

  • Юнаківська громада: близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6 ранку.
  • Миропільська громада: о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.
  • Білопільська громада: після 7 ранку було 2 приходи з гранатомету.
  • Також після 7 ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади", - зазначив Живицький.

Також голова ОВА написав, що вранці "у Шостці пролунав вибух", однак згодом видалив цю частину повідомлення. Деталей щодо цього наразі немає.

Доповнення

росія продовжує тримати своїх військових на прикордонні Сумщини та Чернігівщини.

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