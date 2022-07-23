Сумская область: после тихой ночи начались вражеские обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Сумской области после тихой ночи начались вражеские обстрелы в нескольких громадах, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Ночь в области, несмотря на тревоги, была тихой. Но к утру ситуация следующая:
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- Юнаковская громада: около 20 приходов из артиллерии по громаде после 6 утра.
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- Миропольская громада: в 6:30 начался минометный обстрел громады, 10 приходов.
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- Белопольская громада: после 7 утра было 2 прихода из гранатомета.
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- Также после 7 утра был минометный обстрел, 4 прихода, по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской громады", - отметил Живицкий.
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Также глава ОВА написал, что утром "в Шостке раздался взрыв", однако впоследствии удалил эту часть сообщения. Деталей на этот счет пока нет.
Дополнение
россия продолжает держать своих военных на пограничье Сумской и Черниговськой областей.