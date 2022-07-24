Российские оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За день российские оккупанты обстреляли территории Сумской области, более 30 прилетов по Хотинской, Буринской и Белопольской общинах. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Хотинская община: около 11.00 происходил артиллерийский обстрел с территории рф − 10 "приходов". Буринская община: Около 17.00 врагом совершен обстрел из ствольной артиллерии − 14 "приходов", - отметил он.
Также россияне били из минометов по Белопольской общине − 9 "приходов".
"К счастью, во всех случаях без потерь и разрушений. Спасибо нашим защитникам. И тихой ночи нам, Сумщина!", - написал Живицкий.
Напомним
За 24 июля российские захватчики 12 раз обстреливали территории Сумщины. Оккупанты выпустили более 170 различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская общины.