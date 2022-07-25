Ночью рашисты из "Градов" обстреляли Сумскую область: было 20 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли территории Краснопольской громады Сумской области – зафиксировали 20 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"В половине второго ночи, залпом с установки "Град", 20 прилетов, обстреляли территории Краснопольской громады. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Живицкий.
Добавим
Вчера вечером, почти в 22:00, рашисты открыли минометный огонь по окрестностям Белополья – четыре "прилета", без потерь и разрушений.
Напомним
24 июля на территории Сумской области зафиксировали более 30 "прилетов" – по Хотинской, Буринской и Белопольской громадах.