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Ночью рашисты из "Градов" обстреляли Сумскую область: было 20 "прилетов"

Киев • УНН

 • 110357 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли территории Краснопольской громады Сумской области – зафиксировали 20 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"В половине второго ночи, залпом с установки "Град", 20 прилетов, обстреляли территории Краснопольской громады. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Живицкий.

Добавим

Вчера вечером, почти в 22:00, рашисты открыли минометный огонь по окрестностям Белополья – четыре "прилета", без потерь и разрушений.

Напомним

24 июля на территории Сумской области зафиксировали более 30 "прилетов" – по Хотинской, Буринской и Белопольской громадах.

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