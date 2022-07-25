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Российские захватчики обстреляли Сумскую область

Российские захватчики обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

 • 153710 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Детали

Около половины девятого было 4 прихода из "Градов" по Эсманской общине. В одиннадцать утра – 3 прихода из ствольной артиллерии.

Хотинская община: в полпервого был минометный огонь со стороны россии, 4 прихода.

Белопольская община: почти в два часа дня было 3 минометных выстрела по общине.

Зноб-Новгородская община: в 15 часов был артобстрел, 10 приходов.

Средино-Будская община: в половине девятого вечера русские оккупанты открыли огонь из минометов, 6 прилетов.

Живицкий подчеркнул, что потерь и разрушений нет.

Напомним 

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли территории Краснопольской общины Сумщины – зафиксировали 20 "прилетов".

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