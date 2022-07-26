Шесть "прилетов" из миномета: утром оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду Сумской области – зафиксировано шесть "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь у нас прошло тихо, россияне по нашим территориям не стреляли. Но утром, почти в шесть, по территории Середино-Будской громады было 6 прилетов из миномета. Жертв и разрушений нет", – написал Живицкий.
Напомним
25 июля российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области.