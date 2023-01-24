Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями

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"Ранения получили двое гражданских: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние – среднее", - написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, враг осуществлял удары из минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелечья. Там обошлось без пострадавших.

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Напомним

Российские оккупанты 22 января продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области, вечером нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по поселку Песочин.