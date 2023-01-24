Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района, есть раненые. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
"Ранения получили двое гражданских: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние – среднее", - написал Синегубов.
Кроме того, по его словам, враг осуществлял удары из минометов и артиллерии по населенному пункту Стрелечья. Там обошлось без пострадавших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты массированно обстреляли приграничье Харьковщины: утром враг бил по Купянску
Напомним
Российские оккупанты 22 января продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области, вечером нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по поселку Песочин.