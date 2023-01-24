Окупанти обстріляли село на Харківщині: чоловіка та жінку госпіталізували з осколковими пораненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній", - написав Синєгубов.
Крім того, за його словами, ворог здійснював удари з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Там обійшлося без постраждалих.
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Нагадаємо
Російські окупанти 22 січня продовжували обстріл населених пунктів Харківської області, ввечері завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК "С-300", по селищу Пісочин.