Окупанти обстріляли село на Харківщині: чоловіка та жінку госпіталізували з осколковими пораненнями

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"Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній", - написав Синєгубов.

Крім того, за його словами, ворог здійснював удари з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Там обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо

Російські окупанти 22 січня продовжували обстріл населених пунктів Харківської області, ввечері завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК "С-300", по селищу Пісочин.