Оккупанты обстреляли пограничье Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали районы населенных пунктов у границы с рф и линии столкновения в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от линии столкновения и границы с рф. В течение суток из артиллерии и минометов были обстреляны районы населённых пунктов Купянск, Золочев, Двуречная, Стрелечья, Берестово и других», - написал Синегубов в Telegram.
Детали
По его словам, в Купянске в результате обстрелов произошел пожар в складских помещениях.
«В Золочеве повреждено админздание, а в Золочевской громаде – объект инфраструктуры. К счастью, без жертв и пострадавших», – сообщил Синегубов.
Кроме того, он сообщил, что продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 122 взрывоопасных предмета.
Дополнение
Российские оккупанты за 8 декабря нанесли удары по 4 районам Харьковской области. В результате обстрелов четыре человека пострадали.