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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини

Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини

Київ • УНН

 • 689696 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали райони населених пунктів біля кордону з рф та лінії зіткнення на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

«Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших», - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

За його словами, у Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа у складських приміщеннях.

«У Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих», - повідомив Синєгубов.

Окрім того, він вказав, що продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

Доповнення

Російські окупанти за 8 грудня завдали удари по 4 районах Харківської області. Внаслідок обстрілів чотири людини постраждали.

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