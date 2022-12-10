Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали райони населених пунктів біля кордону з рф та лінії зіткнення на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших», - написав Синєгубов у Telegram.
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За його словами, у Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа у складських приміщеннях.
«У Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих», - повідомив Синєгубов.
Окрім того, він вказав, що продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.
Доповнення
Російські окупанти за 8 грудня завдали удари по 4 районах Харківської області. Внаслідок обстрілів чотири людини постраждали.