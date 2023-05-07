Оккупанты обстреляли Херсонщину из артиллерии и управляемыми авиабомбами: ранена 62-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российские оккупанты выпустили пять управляемых авиабомб по Кизомысу, а также ударили из артиллерии по поселку Янтарное в Херсонской области, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. Он добавил, что в результате удара ранена 62-летняя женщина, передает УНН.
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“Зафиксировано пять “прилетов” управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены дотла, мирные люди не пострадали”, – сообщил он в Телеграм.
Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали пострадавшей медпомощь и оставили дома.
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За прошедшие сутки российские оккупанты 51 раз обстреливали Херсонщину. В результате обстрелов погибло шесть человек, еще четыре получили ранения.