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Херсонщина: окупанти 51 раз обстріляли область, загинуло шість людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. За минулу добу російські окупанти 51 раз обстрілювали Херсонщину. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще чотири дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 51 обстріл, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - повідомив Прокудін.

Деталі

За інформацією голови Херсонської ОВА російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще четверо дістали поранення.

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