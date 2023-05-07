Херсонщина: оккупанты 51 раз обстреляли область, погибло шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты 51 раз обстреливали Херсонскую область. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 51 обстрел, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - сообщил Прокудин.
Детали
По информации председателя Херсонской ОГА российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще четверо получили ранения.
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