Херсонщина: оккупанты 51 раз обстреляли область, погибло шесть человек

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"За минувшие сутки противник совершил – 51 обстрел, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - сообщил Прокудин.

Детали

По информации председателя Херсонской ОГА российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще четверо получили ранения.

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