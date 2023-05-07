Окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії та керованими авіабомбами: поранено 62-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Російські окупанти випустили п’ять керованих авіабомб по Кізомису, а також вдарили з артилерії по селищу Янтарне у Херсонській області, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він додав, що внаслідок удару поранено 62-річну жінку, передає УНН.
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“Зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент.Мирні люди не постраждали”, – повідомив він у Телеграм.
Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома.
Доповнення
За минулу добу російські окупанти 51 раз обстрілювали Херсонщину. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще чотири дістали поранення.