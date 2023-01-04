Оккупанты обстреляли "Херсонэлектротранс": 19 троллейбусов повреждены, 3 из них - не подлежат восстановлению
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" в Херсоне. В результате обстрелов, 19 троллейбусов повреждены, 3 из них - не подлежат восстановлению. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram председателя Херсонской ОГА Ярослава Янушевича.
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"На днях российская армия обстреляла городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс". Помещение, в котором находились троллейбусы, получило повреждения. Из-за российской атаки повреждено 19 троллейбусов, из них 3 - не подлежат восстановлению. К счастью, люди в результате вражеского удара по коммунальному предприятию не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним
За 3 января российские войска обстреляли Херсонскую область более 70 раз, известно о двух погибших и пяти раненых.