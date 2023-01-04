Оккупанты обстреляли "Херсонэлектротранс": 19 троллейбусов повреждены, 3 из них - не подлежат восстановлению

Цитата

"На днях российская армия обстреляла городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс". Помещение, в котором находились троллейбусы, получило повреждения. Из-за российской атаки повреждено 19 троллейбусов, из них 3 - не подлежат восстановлению. К счастью, люди в результате вражеского удара по коммунальному предприятию не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним

За 3 января российские войска обстреляли Херсонскую область более 70 раз, известно о двух погибших и пяти раненых.