Окупанти обстріляли Херсонщину понад 70 разів: загинули 2 людини, 5 поранено – ОВА

Цитата

«російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф атакувала 11 раз – гатили по житлових кварталах міста», - написав Янушевич.

За його словами, ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.

Доповнення

Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами.