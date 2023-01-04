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Окупанти обстріляли Херсонщину понад 70 разів: загинули 2 людини, 5 поранено – ОВА

Київ • УНН

 • 526732 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Херсонську область за 3 січня російські війська обстріляли понад 70 разів, відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених осіб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.

Окупанти обстріляли Херсонщину понад 70 разів: загинули 2 людини, 5 поранено – ОВА

Цитата

«російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф атакувала 11 раз – гатили по житлових кварталах міста», - написав Янушевич.

За його словами, ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.

Доповнення

Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами.

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