Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз: погибли 2 человека, 5 ранены - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Херсонскую область за 3 января российские войска обстреляли более 70 раз, известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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«российские оккупанты 73 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия рф атаковала 11 раз – били по жилым кварталам города», - написал Янушевич.
По его словам, вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.
«За прошедшие сутки из-за россиян погибли 2 человека, 5 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Янушевич.
Дополнение
Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами.