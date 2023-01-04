Окупанти обстріляли "Херсонелектротранс": 19 тролейбусів пошкоджено, 3 з них - не підлягають відновленню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли комунальне підприємство "Херсонелектротранс" у Херсоні. Унаслідок обстрілів, 19 тролейбусів пошкоджено, 3 з них - не підлягають відновленню. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
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"Днями російська армія обстріляла міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс". Приміщення, у якому знаходилися тролейбуси, зазнало пошкоджень. Через російську атаку пошкоджено 19 тролейбусів, з них 3 - не підлягають відновленню. На щастя, люди внаслідок ворожого удару по комунальному підприємству не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За 3 січня російські війська обстріляли Херсонську область понад 70 разів, відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених осіб.