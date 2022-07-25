Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадала 10-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровскую область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует УНН.
Детали
Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.
На Днепровский – направили две ракеты. Попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Огонь пожарные укротили. Никто не пострадал.
В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. Без жертв и разрушений.
Напомним
В результате масштабной атаки российские оккупанты полностью уничтожили обновленный лицей №1 в Апостолове, что на Днепропетровщине.