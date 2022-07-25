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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала 10-річна дівчинка

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала 10-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 647930 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує УНН.

Деталі

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський - скерували дві ракети. Влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Нагадаємо 

Внаслідок масштабної атаки російські окупанти повністю знищили оновлений ліцей №1 в Апостоловому, що на Дніпропетровщині.

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