Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала 10-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує УНН.
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Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.
На Дніпровський - скерували дві ракети. Влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
Внаслідок масштабної атаки російські окупанти повністю знищили оновлений ліцей №1 в Апостоловому, що на Дніпропетровщині.