оккупанты обстреляли четыре района в Харьковской области: ранен мужчина

Детали

Россияне в течение суток наносили удары в населенных пунктах Чугуевского, Харьковского, Купянского, Изюмского районов.

В Липицкой общине после дневных обстрелов россиян занялся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава.

После полуночи в г. Купянск в результате ракетного удара россиян есть повреждение здания, разрушенный гараж, вылетели окна в помещениях. Без пострадавших.

В Волчанске в результате обстрелов получил ранения 55-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение, состояние пострадавшего - среднее.

Добавим

Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.

К тому же решисты 90 раз обстреляли территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии в Днепропетровской области.