оккупанты обстреляли четыре района в Харьковской области: ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Оккупанты в течение суток нанесли удары в 4 районах Харьковской области. В результате обстрелов ранен 55-й мужчина в Волчанске.
Об этом сообщил глава местной ОВА (ОГА) Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
Россияне в течение суток наносили удары в населенных пунктах Чугуевского, Харьковского, Купянского, Изюмского районов.
В Липицкой общине после дневных обстрелов россиян занялся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава.
После полуночи в г. Купянск в результате ракетного удара россиян есть повреждение здания, разрушенный гараж, вылетели окна в помещениях. Без пострадавших.
В Волчанске в результате обстрелов получил ранения 55-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение, состояние пострадавшего - среднее.
Добавим
Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.
К тому же решисты 90 раз обстреляли территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии в Днепропетровской области.