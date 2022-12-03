Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: поранено чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Окупанти протягом доби завдали удари у 4 районах Харківської області. Внаслідок обстрілів поранено 55-ного чоловіка у Вовчанську.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Росіяни протягом доби завдавали удари у населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів.
У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава.
Після півночі у м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих.
У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.
Додамо
Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.
До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.