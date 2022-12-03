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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29069 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: поранено чоловіка

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 781646 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Окупанти протягом доби завдали удари у 4 районах Харківської області. Внаслідок обстрілів поранено 55-ного чоловіка у Вовчанську.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Росіяни протягом доби завдавали удари у населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів.

У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава.

Після півночі у м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих.

У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.

Додамо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.

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