Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии и минометов. От осколков снарядов погибли две женщины

Детали

Сегодня около 12:00 войска рф ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин. Сейчас эвакуационная группа полиции «Белый Ангел» доставляет тела в морг для установления личностей погибших.

Напомним

За 3 января стало известно, что из-за российских атак на Украину погибло еще 5 гражданских, еще 13 получили ранения.