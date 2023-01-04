Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии и минометов. От осколков снарядов погибли две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в полдень враг в очередной раз обстрелял из артиллерии город Бахмут. Две женщины погибли. Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.
Детали
Сегодня около 12:00 войска рф ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин. Сейчас эвакуационная группа полиции «Белый Ангел» доставляет тела в морг для установления личностей погибших.
Напомним
За 3 января стало известно, что из-за российских атак на Украину погибло еще 5 гражданских, еще 13 получили ранения.