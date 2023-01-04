Окупанти обстріляли Бахмут з артилерії та мінометів. Від уламків снарядів загинули дві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні опівдні ворог в черговий раз обстріляв з артилерії місто Бахмут. Двоє жінок загинули. Про це повідомила поліція Донецької області, передає УНН.
Деталі
Сьогодні близько 12:00 війська рф вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок. Наразі евакуаційна група поліції «Білий Янгол» доставляє тіла до моргу для встановлення осіб загиблих.
Нагадаємо
За 3 січня стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще 5 цивільних, ще 13 дістали поранення.