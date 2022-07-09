Оккупанты не достигли успеха под Харьковом: враг штурмует Дементиевку, чтобы сорвать контратаки ВСУ - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российская армия не достигла никаких подтвержденных успехов под Харьковом. Чтобы сорвать контратаки ВСУ, оккупанты штурмуют Дементиевку, сообщает Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
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"Российские силы не добились каких-либо подтвержденных успехов вблизи Харькова 8 июля, но, вероятно, пытаются нанести вред украинским контратакам", - отмечают эксперты ISW.
Детали
Аналитики утверждают, что российские войска пытаются провести атаку в районе Дементиевки, чтобы сорвать украинские контратаки на север от российских позиций в Цуповке.
В частности, в населенных пунктах Малые Проходы и Большие Проходы россияне пытаются атаковать на запад в направлении Дементиевки, указали в ISW. Подходы к дороге в этом районе, как указано, российской армии усложняют два водохранилища к северу и к югу от Дементиевки.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.